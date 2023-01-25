Tarsus'ta TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Adana Bölge Müdürlüğünce üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, TARSİM Adana Bölge Müdürlüğü teknik personelince TARSİM'in kapsamında yapılan yenilikler anlatıldı, sorular yanıtlandı.
2023 yılı yeniliklerinin de anlatıldığı toplantıda, don, dolu ve afetlere karşı üreticilerin sigorta yaptırmasının önemi anlatıldı.
Toplantıya, TARSİM Adana Bölge Müdürü Abdulvahap Kalaycıoğlu, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve üreticiler katıldı.