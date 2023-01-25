Eski Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

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MERSİN (AA) - Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Elvan, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarsus'un bölgedeki stratejik önemine dikkati çekti.

Tarsus'un, Çukurova Bölgesi'nin merkezi olduğunu ifade eden Elvan, "Tarsus, sanayisiyle, tarihsel gelişimiyle, altyapısıyla zengin bir kültüre sahip. Her alanda Tarsus, ilklerin kenti olma özelliğine sahip. Dolayısıyla Tarsus'un bizim için büyük önemi var. Şu anda birçok yatırım buraya yapılıyor. Tarsus ile ilgili son derece ümitliyiz. Çok hızlı gelişeceğini ve yakın bir gelecekte diğer illerden de istihdam için işçi getirmeye başlayacağını öngörüyoruz. Tüm avantajları hep birlikte kullanmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın nisan ayı başında hizmete gireceğini belirten Elvan, daha sonra iş dünyası ve sektörlerin sorunlarını dinledi, devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak ve Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı da Elvan'a bölgedeki yatırım projeleri ile iş dünyasının sorunlarını dile getirildi.

Koçak ve Yağcı, daha sonra Elvan'a çiçek ve plaket takdim etti.

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