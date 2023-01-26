Narenciye ihracatı 2022'de Türkiye'ye 904 milyon dolar getirdi

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åMERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin geçen seneki narenciye ihracatı 904 milyon 18 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2022'de Türkiye'den 1 milyon 940 bin ton turunçgil ihraç edildi.

Turunçgildeki bu dış satımla ülkeye 904 milyon 18 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Geçen yıl en fazla ihraç edilen turunçgil ürünleri sırasıyla mandarin, limon, portakal ve greyfurt oldu.

İhracatın ülkelere göre dağılımında ise Rusya ilk sırayı aldı. Dış satımın yarısına yakınının gerçekleştirildiği Rusya'ya 429, Ukrayna'ya 84, Irak'a 68, Polonya'ya 46 ve Romanya'ya 42 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilin yaş meyve ve sebze ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl küresel ölçekte yaşanan sıkıntıların ihracata yansıdığını dile getiren Kaçmaz, "Turunçgilde 2022'de 904 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Bir önceki yıla göre biraz düşüş var. Bunun nedenleri var. Pandemi ve alıcı ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı alım gücü düştü. Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı düşüşe sebep oldu. Bunlara rağmen bir önceki dönemin rakamlarını korur durumdayız." diye konuştu.

- "Yeni yılda 1 milyar dolarlık ihracat hedefimizi aşacağız"

Kaçmaz, narenciye ihracatçılarının ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini, dış dünyadaki olumsuzluklardan etkilenmemek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

İhracat için yeni pazar arayışları içerisinde olduklarını ve sektördeki gelişmelerin ilerleyen yıllarda artarak süreceğine inandıklarını belirten Kaçmaz, "Biz inanıyoruz ki 2023 içerisinde az da olsa yaşanan düşüşü kapatacağız. Yeni yılda 1 milyar dolarlık ihracat hedefimizi aşacağız. Dünyada yaşanan bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen, ulaşım ve nakliyede yaşanan sıkıntılara rağmen iyi bir rakam yakaladık." dedi.

Kaçmaz, Uzak Doğu ülkelerine ihracatı artırmayı hedeflediklerini ve 2023'te beklentilerine ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı.

- "Mersin limon üretiminde ilk sırada"

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da kentin çok sayıda tarım ürünüyle öne çıktığını ifade etti.

Kentteki narenciye ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getiren Abalı, "Bizim yaş meyve sebze ihracatımızın büyük çoğunluğu narenciyedir. Sadece Mersin 695 bin tonla Türkiye'nin ihracatının yüzde 36'sını gerçekleştirdi. Narenciye ürünlerinden de limon üretiminde birinci sıradayız." diye konuştu.

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