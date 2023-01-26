Bozyazı'da güneşli havayı fırsat bilenler sahilde gezdi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 20, nem oranının yüzde 60'a ulaştığı ilçede turistler ve vatandaşlar, sahilde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçilerden bazıları deniz kıyısında yürüyüş yaptı bazı kişiler de parklarda vakit geçirdi.

Güneşli havayı değerlendirmek isteyen aileler, yeşil alanlarda piknik yaptı.



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