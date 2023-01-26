Mersin'de ayağına kanca takılan martıyı Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

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MERSİN (AA) - Mersin'de ayağının kancaya takılması nedeniyle suda mahsur kalan martı, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, denizdeki bir martının uçamadığını fark etti.

Ekipler, bota aldıkları kuşun ayağına kanca takıldığını belirledi.

Kancanın çıkarılmasının ardından martı, serbest bırakıldı.

Ekiplerin kuşu kurtarması cep telefonu kamerasına yansıdı.





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