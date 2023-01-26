Mersin'de adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, duruşma öncesi adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Erdemli Adliyesi'nde görülen yaralama davası öncesinde taraflar, henüz bilinmeyen nedenle otoparkta tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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