Mersin'de mahallede etkili olan koku nedeniyle AFAD ekipleri inceleme yaptı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, vatandaşların kötü kokudan şikayet ettiği mahallede AFAD ekiplerince inceleme başlatıldı.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bazı kişiler ev ve iş yerlerindeki tuvaletlerden gelen kötü koku üzerine şikayette bulundu.

Kaymakam Batuhan Bingöl, olay yerine giderek vatandaşlarla görüştü.

AFAD ekiplerince mahallede ve bazı evlerde ölçüm yapıldı.

Bölgeye yönlendirilen Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri de kanalizasyonları kontrol etti.

Kokunun kaynağının tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.