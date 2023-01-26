Tarsus'ta Türk sanat müziği korosu konser verdi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kurulan Türk sanat müziği korosu sahne aldı.

Tarsus Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan koro, belediye nikah salonunda konser verdi.

Şef Mehmet Tevfik Utku yönetimindeki konserde, Türk sanat müziği eserleri seslendirildi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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