İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Mersin'de protesto edildi

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MERSİN (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Mersin'de tepki gösterildi.

Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen Alperen Ocakları Mersin İl Başkanlığı üyeleri Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve İsveç'i protesto etti.

Alperen Ocakları Mersin İl Başkanı Murat Kala, burada yaptığı açıklamada, İsveç makamlarınca Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesinin alçaklık olduğunu, söz konusu durumu şiddetle kınadıklarını ifade etti.









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