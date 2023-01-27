Mersin'de 80 litre sahte içki ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 80 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretildiği belirlenen Fakılar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.

Adreste 80 litre sahte içki bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.



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