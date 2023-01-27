Mersin'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, iş yeri ve araçlardan farklı tarihlerdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Dizüstü bilgisayar, elektrikli bisiklet, cep telefonu ve para çalınan yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin S.Ö, T.G. ve B.Ş. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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