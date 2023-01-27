Mersin Devlet Opera ve Balesi "Şekeronya" müzikalini sahneleyecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Nazlı Zeynep Ergüven'e ait müzikli çocuk oyunu, 29 Ocak Pazar saat 15.00'te Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Koreografisini Berna Turhan İleri'nin, müziklerini Murat Cem Orhan'ın yaptığı müzikali, Süleyman Tekin yönetecek.

Masal kahramanlarının maceralarını anlatan eserde başlıca rolleri Işıl Cavga Bölükbaşı, Ercüment Şirin, Ayşin Alev Lal, Cumhur İbili, Pınar Duygu Çınar, Levent Yetkin, Ayşegül Devrim Dinçer ve Elif Örünk Alpay paylaşacak.

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