Anamur Belediyesi, evine araç çıkamayan hasta vatandaşın yolunu yaptı

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MERSİN (AA) - Anamur Belediyesi, rahatsızlığı nedeniyle sürekli hastaneye gitmesi gereken bir vatandaşın evinin yolunu yaptı.

Kalınören Mahallesi'nde yaşayan Şirvan Aksankar, evine yol olmadığı için hastaneye giderken sıkıntı yaşadığını belirterek, durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmasıyla mahalle arasında biten yol, Aksankar'ın evinin önüne kadar açıldı.

Aksankar, yol olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Şu an hasta nakil aracı evimin önüne kadar geliyor. Belediye Başkanımız Hidayet Kılınç'a ve belediye ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da ilçe genelinde yol çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



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