Tarsus'ta orman köylülerinin desteklenmesine devam ediliyor

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MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında orman köylülerine 2 yılda 6 milyon 907 bin lira destek verildi.

Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü hibeleri kapsamında orman köylülerine hibe ve destek ödemelerine devam edildiğini belirtti

Köse, son iki yılda orman köylüsünün ekonomik gücünü artırmak ve kalkınmalarına katkıda bulunmak için 137 aileye 1 milyon 380 bin lirası hibe, 5 milyon 527 bin lirası kredi olmak üzere 6 milyon 907 bin liralık destekte bulunulduğunu ifade etti.

Desteklemelerin 2023 yılında da devam edeceği bildirildi.



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