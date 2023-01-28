Silifke'de eğitimini tamamlayan adliye personelleri sertifikalarını aldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, hijyen, iş güvenliği ve ilk yardım konularında verilen eğitim programlarını başarıyla tamamlayan adliye personellerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika töreninde, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Eskiler, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serpil Çevik'e, bugüne kadar gösterilen işbirliği ve kurumsal dayanışma dolayısıyla plaket verdi.
Konuşmaların ardından eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.
Programa, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, savcılar ve adliye personeli katıldı.