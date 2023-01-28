Mersin'de dolandırıcılık şüphelisi suçüstü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, S.K. (65), telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin "kimlik bilgileriniz kuyumcu soygununda kullanıldı" diye altın ve para talebinde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.
Ekipler, ihbar üzerine S.K'nin evinin çevresinde önlem aldı.
Alınan tedbirin ardından S.K, evine çağırdığı şüpheli A.Ş.M'ye (20) 111 bin 500 lira, 325 avro, 1015 dolar, 42 çeyrek, 17 yarım ve 19 tam altın ile 22 ayar bilezik verdi.
Bu sırada polis eve baskın düzenleyerek A.Ş.M'yi gözaltına aldı.
Şüphelideki para ve altınlar S.K'ye teslim edildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.