Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Metiner Mersin'de konuştu:

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MERSİN (AA) - Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, "Biz bu ülkenin Kürtleriyiz. Biz bölmeye, ayrıştırmaya değil bütünleştirmeye çalışan Kürtleriz." dedi.

Metiner, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, DEMBİR-DER'in kuruluş amaçları hakkında bilgi verdi.

Ülke ve milletin birliğini önemsediklerini aktaran Metiner farklılıkları kabul eden anlayışla birliğin sağlanabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Türk-Kürt kardeşliğini kökleştirmek, Kürtler üzerinden oynanan tuzağı boşa çıkarmak için yola çıktıklarını belirten Metiner şöyle konuştu:

"Hem Kürt hem Türk tarafına hatırlatmak istediğimiz şu; 'Sizi birbirinize düşürmek isteyenlerin oyununa gelmeyin.' Siz birbirinizle didişirseniz devletinizin gücü elden gider. Devlet hepimizin devleti. Türk kardeşlerimiz PKK, HDP'ye bakarak Kürtlerin bunlardan ibaret olduğunu zannetmesinler. HDP, PKK Kürt temsili üzerinden tekçilik iddiasında bulunmasın. Kürtler tek tip değildir. Kürtler kendi içerisinde çeşitlidir, çoğulcudur. Biz bu ülkenin Kürtleriyiz. Biz bölmeye, ayrıştırmaya değil bütünleştirmeye çalışan Kürtleriz. Terörün her türüne karşıyız."

Metiner, ülke birliğine ve demokrasine katkı sunmaya çalışan bir dernek olduklarını söyledi.

"Kürt sorununun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözüldüğünü ifade eden Metiner, "Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Meydanı'nda söz verdi; ret, inkar, asimilasyon ve baskı politikalarına dayalı Kürt sorununu çözdü. Artık bu ülkede Kürtleri inkar eden, Kürtlerin dilini yasaklayan, Kürtler üzerinde acımasız baskı politikaları uygulayan bir devletimiz yok. Bu ülkede Kürtçe tıpkı Türkçemiz gibi kamusal alanın bir parçası. Ülke bölündü mü? Bölünmedi." diye konuştu.

Başörtüsünün yıllar yılı ideolojik simge olarak kabul edildiğini belirten Metiner şu değerlendirmede bulundu:

"Başörtüsünün kamusal alana dahil edilmesiyle beraber laikliğin elden gideceği, şeriatın geleceği söylendi. Şeriat mı geldi? Laiklik mi gitti? 'Kılık kıyafetinden, yaşam tarzından dolayı bir kısım vatandaşlarımızın bir kısım vatandaşlarımızdan üstün addedildiği bir anlayışın adı değildir.' dedik. 'Laikliği benimsemiş demokratik devletin bütün vatandaşlarına kamusal alanı özgürce açtığı bir devlettir.' dedik, laikliği böyle tanımladık. Laiklik budur zaten."

Toplantıda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Metiner, "Türkiye Kürtlerin ülkesidir, devletidir, vatanıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da herkesten önce ve herkesten daha çok Kürtlerin destek vermesi gereken bir liderdir." dedi.

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