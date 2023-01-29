Erdemli'ye glamping çadırı ve bungalovlar yapılıyor

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MERSİN (AA) - Erdemli Belediyesince, Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın çamlığına glamping çadırı ve bungalovlar kuruluyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Çukurova Kalkınma Ajansının desteği, Belediye ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde "Modern Bungalov Evler ile Glamping ve Su Sporları Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın çamlığına 250 kişinin ağırlanabileceği bungalovlar ile glamping çadırlarının yapımına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projenin ilçe turizmine ve ekonomisine katkı sunacağını belirtti.

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