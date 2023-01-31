Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık girişimine 2 tutuklama

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MERSİN (AA) - Sakarya'da araç satan ve almak isteyen 2 kişiyi "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalışırken Mersin'de yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da aracını satan G.K. ve alıcı R.T.K'yi ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan şüpheliler, 495 bin 500 liralık satış bedelinin kendi hesaplarına aktarılmasını sağladı.

Dolandırılmak istendiklerini anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis, "sazan sarmalı" yöntemini kullanan şüphelilerin Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirledi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, parayı çekmek için banka şubesine giden A.Z'yi suçüstü yakaladı.

Polis, zanlının parayı vereceği S.D'yi de gözaltına aldı.

Benzer suçlardan kayıtları olduğu tespit edilen A.Z. ve S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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