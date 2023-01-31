Türkiye Raffa Şampiyonası Mersin'de sona erdi

MERSİN (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF) Mersin'de gerçekleştirilen Türkiye Raffa Şampiyonası tamamlandı.
Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılan organizasyonda, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyona 40 ilden 310 sporcu katıldı.
Şampiyonada dereceye giren ve milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanan sporculara ödülleri TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, TBBDF Genel Sekreteri Eren Öztürk ve diğer ilgililer tarafından verildi.
Organizasyonda ilk sırada yer alan sporcular şunlar:
- Gençler
Raffa Tek Erkekler: Bilgehan Çakır
Raffa Tek Kadınlar: Hacer Yılmaz
Raffa Çift Erkekler: Oğuzhan Salar-Emirhan Şahiner
Raffa Çift Kadınlar: Elifsu Cevher-Eylül Cömertoğlu
Erkekler Altın Nokta: Halil İbrahim Ceyhan
Kadınlar Altın Nokta: İrem Yılar
- Büyükler
Raffa Tek Erkekler: Oğuzhan Turhan
Raffa Tek Kadınlar: Rukiye Varol
Raffa Çift Erkekler: Gürkan Alın-Mikayil Şen
Raffa Çift Kadınlar: Emis Mamur-Lival Koyun
Erkekler Altın Nokta: Sami Özgöçer
Kadınlar Altın Nokta: Rukiye Varol