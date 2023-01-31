Türkiye Raffa Şampiyonası Mersin'de sona erdi

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MERSİN (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF) Mersin'de gerçekleştirilen Türkiye Raffa Şampiyonası tamamlandı.

Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılan organizasyonda, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyona 40 ilden 310 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren ve milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanan sporculara ödülleri TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, TBBDF Genel Sekreteri Eren Öztürk ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Organizasyonda ilk sırada yer alan sporcular şunlar:





- Gençler



Raffa Tek Erkekler: Bilgehan Çakır

Raffa Tek Kadınlar: Hacer Yılmaz

Raffa Çift Erkekler: Oğuzhan Salar-Emirhan Şahiner

Raffa Çift Kadınlar: Elifsu Cevher-Eylül Cömertoğlu

Erkekler Altın Nokta: Halil İbrahim Ceyhan

Kadınlar Altın Nokta: İrem Yılar





- Büyükler

Raffa Tek Erkekler: Oğuzhan Turhan

Raffa Tek Kadınlar: Rukiye Varol

Raffa Çift Erkekler: Gürkan Alın-Mikayil Şen

Raffa Çift Kadınlar: Emis Mamur-Lival Koyun

Erkekler Altın Nokta: Sami Özgöçer

Kadınlar Altın Nokta: Rukiye Varol





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