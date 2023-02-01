Mersin'deki yapay resifler deniz canlılarına yuva oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'de su altı popülasyonunun artırılması amacıyla geçen yıl denize bırakılan yapay resifler, canlılara ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından geçen yıl şubat ayında denize bırakılan yapay resifler başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına barınma, beslenme ve üreme alanı oldu.



Yapay resiflerdeki canlılık, su altı kamerasınca kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Amiri Kasım Yıldız, çalışmalarında her geçen gün canlı yaşamın arttığını ve yapay resiflerin doğal resif haline dönüşme yolunda olduğunu fark ettiklerini belirtti.​​​​​​​

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