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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silifke'de metruk binaların yıkımı sürüyor

AA

Silifke'de metruk binaların yıkımı sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çevre için risk oluşturduğu belirlenen 3 bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taşucu ve Yeşilovacık mahallelerindeki 3 metruk binanın risk taşıdığını belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binaları yıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sadık Altunok, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapılarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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