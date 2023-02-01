Silifke'de metruk binaların yıkımı sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çevre için risk oluşturduğu belirlenen 3 bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taşucu ve Yeşilovacık mahallelerindeki 3 metruk binanın risk taşıdığını belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binaları yıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sadık Altunok, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapılarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

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