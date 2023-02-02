Mersin'de kaçak 43 cep telefonu ve 100 paket sigara ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de kaçak 43 cep telefonu ve 100 paket sigara ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünler taşıdığı belirlenen aracı takibe aldı.

Otoyoldaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde kaçak 43 cep telefonu ve 100 paket sigara bulundu.

Polis, sürücüyü gözaltına aldı.



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