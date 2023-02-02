Mersin Valisi Pehlivan'dan Tarım Üretim ve Fen Okuluna ziyaret

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesindeki Tarım Üretim ve Fen Okulunda inceleme yaptı.

Pehlivan, ilçedeki programları kapsamında Tarım Üretim ve Fen Okulunu ziyaret etti.

İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Pehlivan, öğrencilerin yetiştirdiği tarım ürünlerinin hasadını yaptı.

Pehlivan, incelemesinin ardından AA muhabirine, ilçedeki 21 bin öğrencinin dönemsel olarak okuldaki tarımsal eğitimlere katıldığını söyledi.

Öğrencilerin tarımsal faaliyetleri yakından tanıma imkanı bulduğunu dile getiren Pehlivan, "Okulumuzun bahçesi tarımsal üretim merkezine dönüşmüş durumda. Öğrencilerimiz burada hem teorik bilgiler alıyor hem de uygulama yapıyor." diye konuştu.

Pehlivan, kentin verimli topraklara sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin 9 ürünün rekoltesinde ülkede birinci. Çilek, muz, ceviz, erik, limon bu ürünlerden bazıları. Bunlar artarak devam ediyor. Birçok üründe de ilk 3 içerisindeyiz. Tarımın yoğun olduğu bir diyarda bu okullar çocuklarımızın, gençlerimizin erken yaşlarda tarımı tanımalarına, muhtemelen gelecekte yapacakları bu faaliyet alanında daha bilinçli adım atmalarına vesile olacak."

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