Öğrencinin "su balonuyla" yaralanmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, motosikletten attıkları "içi su dolu balon" ile kaldırımda yürüyen öğrenciyi gözünden yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet K. ve Bilal K, olayda gözünden yaralanan Hatice A. ile avukatlar katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, bazı tanıklar ve avukatlar dinlendi.

Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme hakimi, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

- Olay ve iddianame

Mezitli ilçesinde, geçen yıl 18 Kasım'da seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice A, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Polisin çalışmasıyla yakalanan Ahmet K. ve Bilal K, emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını iddia etmişti.

Ahmet K. ve Bilal K, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2'şer yıla kadar, olay günü Hatice A'nın yanında bulunan arkadaşları Serap Y. ve Medine B'ye karşı da "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 2'şer kez 18 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, sosyal medyada "ballon challange" adı altında yapılan şaka videolarını izleyen sanıkların olayı gerçekleştirdikleri anlatılarak, "içi su dolu balon"un silah sayıldığı bilgisine yer verilmişti.

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