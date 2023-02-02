Anamur Belediyesi şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

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MERSİN (AA) - Anamur Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, merkez mahalle statüsünde olan 37 mahalle kırsal mahalle kapsamına alındı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yapılan değişiklikle kırsal mahalle kapsamına alınan 37 mahallede ikamet eden vatandaşların belediyeye ait ödemelerde büyük avantajlar elde edeceğini belirtti.



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