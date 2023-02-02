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MERSİN (AA) - Tarsus Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 11 bin 343 lira oldu.

Belediyenin açıklamasına göre, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyenin şubat ayı meclis toplantısında açıklamada bulundu.

Bozdoğan, burada, ilçeye hizmet için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Belediye çalışanlarının her zaman yanında olduklarını aktaran Bozdoğan, "Mesai arkadaşlarımla beraber yaşadığımız bu kent için birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Bu kapsamda çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşı yıl içerisinde sosyal hakların toplanıp 12 aya bölünerek ortalaması alındığında, eş yardımı, çocuk yardımı, pozisyon farkı hariç en düşük 11 bin 343 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.

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