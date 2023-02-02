Mersin Valisi Pehlivan, muhtarlarla bir araya geldi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda ilçe protokolünün katılımıyla muhtarlarla buluştu.

Pehlivan, etkinlikte muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Etkinlikte Vali Pehlivan, bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de anlattı.

Pehlivan, muhtarlardan gelen taleplerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Muhtarlarımızdan gelen istek ve önerileri not ediyoruz. Bu taleplerin bazıları hemen bazıları ise yatırım programlarımız kapsamında zamanla hayata geçecek." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.