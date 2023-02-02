Anamur'da idare şube başkanlarının değerlendirme toplantısı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde idare şube başkanlarının değerlendirme toplantısı yapıldı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, 2022'in değerlendirmesi yapıldı, 2023 yılının da plan ve hedefleri görüşüldü.

Toplantıda muhtarların sorun ve talepleri de dinlendi.

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