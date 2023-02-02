Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke'de gençlerle buluştu

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Genç Muhabbet Projesi" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Pehlivan, proje kapsamında Mersin'e gelen 60 ülkeden 500 öğrenciyle ilçedeki Göksu Parkı'nda buluştu.

Öğrencilerle masa tenisi oynayıp, sohbet eden Pehlivan, katılımcılar tarafından söylenen şarkıları dinledi.

Pehlivan, burada, her zaman gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Burada amacımız, bir araya gelmek, konuşmak, hasbihal etmek. Devletimiz, hükümetimiz, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, bütün kurum ve kuruluşlarıyla ve ilgili bütün birimlerimizle gençlerimizin hizmetindeyiz." diye konuştu.

Pehlivan, buluşmada öğrencilere tavsiyede bulundu.

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler de kendilerine bu fırsatı veren ilgililere teşekkür etti.

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