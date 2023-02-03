Mersin'de 9 yıl önceki cinayetin firari 4 zanlısı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de 9 yıl önce iki aile arasındaki kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan firari 4 hükümlü cezavine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, 2014'te Tarsus ilçesinde, aralarında husumet olan iki aile arasındaki kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin cinayet dosyasını yeniden ele aldı.

Ekipler, haklarında açılan davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan firari 4 zanlının Tarsus ve Çamlıyayla ilçesinde saklandıklarını tespit etti.

İki ilçedeki adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 4 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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