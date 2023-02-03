Akdeniz Belediyesinin projesiyle 24 genç istihdam edildi

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesince hayata geçirilen "Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri" projesine katılan 24 genç iş sahibi oldu.

Belediyenin açıklamasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen projeye, 18-29 yaş aralığında 5'i engelli 72 genç katıldı.

Kursiyerlere, çeşitli mesleki alanlarla ilgili eğitimler verildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan biri engelli 24 katılımcı istihdam edildi.



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