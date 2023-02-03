Mersin Ticaret Borsası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Ticaret Borsası

AA

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 12,70 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 12,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg0,9112,70
MandalinaKg0,9018,00
PortakalKg1,671,67
GreyfurtKg3,0013,80
Buğday (makarnalık)Kg8,658,65

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz Belediyesinin projesiyle 24 genç istihdam edildi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinin projesiyle 24 genç istihdam ...
ODTÜ Bilim-2 Gemisi'nin ilk bulgularına göre Karadeniz olması gerekenden sıcak
YEREL HABERLER ODTÜ Bilim-2 Gemisi'nin ilk bulgularına göre ...
(Görüntülü)SİLİFKE&#039;DE ÇERİ DOMATES, DALINDA 17 LİRA
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİLİFKE'DE ÇERİ DOMATES, DALINDA 17 ...
Mersin'de 9 yıl önceki cinayetin firari 4 zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 9 yıl önceki cinayetin firari 4 zanlısı ...
Silifke'de çeri domates, dalında 17 lira
YEREL HABERLER Silifke'de çeri domates, dalında 17 lira
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke'de gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke'de ...
Anamur'da idare şube başkanlarının değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Anamur'da idare şube başkanlarının değerlendirme ...
Mersin Bozyazı'da doğal gaz depolama tesisi yapılacak
YEREL HABERLER Mersin Bozyazı'da doğal gaz depolama tesisi yapılacak
Mersin Valisi Pehlivan, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan, muhtarlarla bir araya geldi
Tarsus Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 11 bin 343 lira oldu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 11 bin 343 ...
Mersin'de vidanjörün çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Mersin'de vidanjörün çarptığı kadın öldü
Anamur Belediyesi şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Anamur Belediyesi şubat ayı meclis toplantısını ...
Öğrencinin "su balonuyla" yaralanmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
YEREL HABERLER Öğrencinin "su balonuyla" yaralanmasıyla ilgili 2 ...
Mersin Valisi Pehlivan'dan Tarım Üretim ve Fen Okuluna ziyaret
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan'dan Tarım Üretim ve Fen ...
Mersin'de topraksız tarımla yetiştirilen çilekler hasat edildi
YEREL HABERLER Mersin'de topraksız tarımla yetiştirilen çilekler ...
Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek
YEREL HABERLER Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini ...
(Görüntülü) ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLDE GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLDE ...
(Görüntülü) SOKAK HAYVANLARI KISIRLAŞTIRMA KLİNİĞİ&#039;NDE SOKAK HAYVANLARI KISIRLAŞTIRILIP, SAHİPLENDİRİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOKAK HAYVANLARI KISIRLAŞTIRMA ...
(Görüntülü) ANAMUR?DA ÜRETİCİLERE &#039;DON&#039; UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANAMUR?DA ÜRETİCİLERE 'DON' ...
Mersin'de kaçak 43 cep telefonu ve 100 paket sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak 43 cep telefonu ve 100 paket sigara ...
Mersin'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ...
Mersin'deki Sertavul Geçidi, kar nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Mersin'deki Sertavul Geçidi, kar nedeniyle ağır ...
Toprak sete çarpıp, devrilen TIR´ın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Toprak sete çarpıp, devrilen TIR´ın sürücüsü hayatını ...
Mersin'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma
YEREL HABERLER Mersin'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.