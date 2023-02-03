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MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 12,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 0,91 12,70 Mandalina Kg 0,90 18,00 Portakal Kg 1,67 1,67 Greyfurt Kg 3,00 13,80 Buğday (makarnalık) Kg 8,65 8,65

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