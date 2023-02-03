Mersin'de 67 bin 767 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak

MERSİN (AA) - Mersin'de, okul öncesi, taşımalı ve pansiyonlu okullardaki 67 bin 767 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Suphi Öner Öğretmenevi'nde "2022 Yılı Eğitim Değerlendirme ve Ücretsiz Yemek Hizmeti Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, toplantıda, kentteki 1386 okulda 427 bin 495 öğrencinin eğitim ve öğretim aldığını söyledi.

Mersin'de eğitim alanında önemli hizmetler yapıldığını dile getiren Pehlivan, çalışmaların koordinasyon içerisinde devam ettiğini aktardı.

Pehlivan, gençlere önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Planladığımız 48 okul yapım işi daha var. Bunları da tamamladığımızda 738 derslik daha kazanacağız. Şu anda yatırım hacmimiz planladıklarımızla birlikte toplaya toplaya gittiğimizde 1 milyar 335 milyon lira proje bedeline tekabül ediyor. Yatırımlar konusunda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yıldan yıla sayısı ve kapsamı artan bu yatırımların Mersin'e kazandırılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı'mıza ve diğer ilgililere teşekkür ediyorum. Bundan sonra eğitim faaliyetlerimizin içerisinde olmaya devam edeceğiz."

- Öğrencilere ücretsiz yemek

İl Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da okullaşma oranında kentin iyi bir konumda bulunduğunu, atıl durumdaki 110 okulun Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldüğünü ifade etti.



Ücretsiz yemek hizmeti hakkında bilgi veren Koca, "Okulların açılmasıyla beraber 13 ilçemizde 67 bin 767 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden faydalanacak. Bu kapsamda okul öncesi, pansiyonlu ve taşımalı okullarımızdaki öğrencilerimizin tamamı bu hizmetten yararlanacak." diye konuştu.

Koca, eğitim alanındaki diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



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