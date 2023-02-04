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MERSİN (AA) - Mersin'de Anamur-Bozyazı Ziraat Odası olağan genel kurulu yapıldı.

Anamur Belediye Meclisi Salonunda düzenlenen genel kurulda tek listeyle gidilen başkanlık seçiminde başkanlığa kullanılan 77 oyun tamamını alan Ahmet Şeref Gümüş, yeniden seçildi.

Gümüş, genel kurulda yaptığı konuşmada, çalışmalarıyla çiftinin sorunlarına çözüm arayışlarında bulunduklarını söyledi.













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