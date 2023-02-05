Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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MERSİN (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde vatandaşlar kar topu oynadı, leğenlerle kayak yaptı.

Kar yağışının etkisini artırdığı ilçeye bağlı Kırobası Mahallesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Beyaz örtüyü fırsat bilen çocuklar, kar topu oynayarak, leğenlerle ve plastik poşetlerle kaydı. Bazı vatandaşlar ise kartpostallık manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Etkinliğe katılan Poyraz Doğa Gezginleri Derneği Başkanı Ümit Üçyıldız, "Çok şükür Toroslara kar düştü. Bu hafta doğa yürüyüşü yerine Torosların zirvesine kar topu oynamaya geldik." dedi.

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