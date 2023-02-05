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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AA

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

MERSİN (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde vatandaşlar kar topu oynadı, leğenlerle kayak yaptı.

Kar yağışının etkisini artırdığı ilçeye bağlı Kırobası Mahallesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Beyaz örtüyü fırsat bilen çocuklar, kar topu oynayarak, leğenlerle ve plastik poşetlerle kaydı. Bazı vatandaşlar ise kartpostallık manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Etkinliğe katılan Poyraz Doğa Gezginleri Derneği Başkanı Ümit Üçyıldız, "Çok şükür Toroslara kar düştü. Bu hafta doğa yürüyüşü yerine Torosların zirvesine kar topu oynamaya geldik." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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