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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Şehir Hastanesinin depremde zarar gördüğü iddiaları yalanlandı

AA

Mersin Şehir Hastanesinin depremde zarar gördüğü iddiaları yalanlandı

MERSİN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Mersin Şehir Hastanesinin de zarar gördüğü iddialarına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kentte Mersin Şehir Hastanesi başka olmak üzere tüm sağlık tesislerinin tam kapasiteyle, personelin de olağanüstü özveriyle deprem bölgesinde gelen yaralılara hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Mersin Şehir Hastanesinin depremden zarar gördüğüne dair yapılan paylaşımlar gerçek dışı olup bilgi kirliliği oluşturan hesaplar hakkında gerekli işlemler adli merciler tarafından yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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