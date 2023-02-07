TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e getirilen yaralılar hastanelere sevk edildi

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak Hatay'ın İskenderun ilçesinden Mersin'e sevk edilen 98 kişinin tedavilerine başlandı.

İskenderun Limanı'ndan hareket eden ve yaralılar ile refakatçilerinin bulunduğu gemi Mersin Limanı'na yanaştı.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı askerleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerince limana yanaşan gemideki 98 yaralı ve 30 refakatçi, ambulanslara taşındı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

TCG İskenderun gemisinin yanı sıra ambulanslar ve helikopterlerle Mersin'e şu ana kadar 1228 kişinin getirildiği belirtildi.

Yaralılardan 588'inin tedavisinin tamamlandığı, 12'sinin sevk edildiği, 22 kişinin hayatını kaybettiği, diğerlerinin ise farklı servislerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremin yaralarını sarmak ve enkaz altında kalan yaralıların güvenli bölgelerde tedavilerini sağlamak için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarının canla başla mücadele ettiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda deprem bölgesinden Mersin'deki sağlık tesislerine nakledilen yaralılar hakkında yakınlarının bilgi alabilmesi amacıyla 7/24 hizmet verecek 0324 223 71 81 numaralı çağrı merkezinin hizmete sunulduğu duyuruldu.

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