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Mersin ve Adana'da toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi

AA

Mersin'in Silifke ve Mut ile Adana'nın Kozan ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için yardım kampanyaları düzenlendi.

Mersin ve Adana'da toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi

MERSİN/ADANA (AA) - Mersin'in Silifke ve Mut ile Adana'nın Kozan ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için yardım kampanyaları düzenlendi.

Silifke Belediyesi öncülüğünde "Kaybedecek zamanımız yok, gün birlik ve beraberlik günüdür" sloganıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşlar destekte bulundu.

Gıda başta olmak üzere battaniye, yorgan, ayakkabı, çocuk bezi gibi ürünlerin yer aldığı yardımlar, 6 tır ve 4 araca yüklenerek depremlerden etkilenen illere gönderildi.

Bir kişinin, yardım paketinin içine, "Siz orada üşürseniz biz burada donarız. Dualarımız sizinle, Silifke sizinle, geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı not bıraktığı görüldü.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Altunok, yaraların el birliğiyle sarılacağını belirtti.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl ise belediye ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kampanya düzenlediklerini söyledi.

Kampanya kapsamında 4 tır malzeme toplandığını aktaran Bingöl, depremzedelere yardımlarının devam edeceğini bildirdi.

- Kozan'dan depremzedelere 5 tır yardım

Adana'nın Kozan ilçesinde ise Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde çok sayıda kurumun desteğiyle yardım kampanyası gerçekleştirildi.

Vatandaşların da desteğiyle hazırlanan yardımlar 5 tıra yüklenerek, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep'te depremzedelere dağıtılmak üzere yola çıkarıldı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, kurumların ve vatandaşların desteğiyle depremzedeler için çadır başta olmak üzere battaniye, yağmurluk ve gıda malzemelerinin toplandığını belirterek, "Öncelikle tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz, depremzedelerimizin acısı bizim acımızdır." dedi.​​​​​​​


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