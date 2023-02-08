Hatay'da depremde yaralananlar helikopterle Mersin'e sevk edildi

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da enkazdan çıkarılan 1'i çocuk, 2'si kadın 3 kişi helikopterlerle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Hatay'da depremde yaralananlar helikopterle Mersin'deki hastaneye sevk edildi.

Yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan ve 36 haftalık hamile olduğu öğrenilen Yıldız Sağaltıcı (40 ) askeri helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hatay'dan havalanan ambulans helikopterle de 1'i çocuk, diğeri kadın 2 kişi de Mersin'e getirildi.

Mersin'e kara, deniz ve hava yolu ile şu ana kadar depremde yaralanan 3 bin 513 yaralının getirildiği, bunlardan 1783'nün tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, hastaneye 1500'ün üzerinde hasta kabul ettiklerini belirterek, yatak kapasitelerini iki katına çıkardıklarını söyledi.

Tedavilerin devam ettiğini belirten Aydınlı, şunları kaydetti:

"Çok fazla hasta var, ulaşabildiğimiz kadarına elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Tüm ekiplerimiz burada. Tüm hastalar kimlikli değil. Hastanede buna ait de bir prosedür oluşturuldu. Biz sağlık camiası olarak bu yükün altından kalkacağız. Hastaların tedavilerini karşılayacak kapasitemiz mevcut. Yakını kente getirilenler hastanemizi arayarak durumları hakkında bilgi alabilirler. Bu süreci hep birlikte atlatacağız."

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