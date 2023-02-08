Silifke'de hastaneden taburcu edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanıp Mersin'in Silifke ilçesindeki hastanelere başvuran 133 kişiden 109'unun tedavileri tamamlandı.

Silifke Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlanan 109 kişi taburcu edildi. Hastaneye gelen 2 kişi başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi, 22'sinin ise tedavileri sürüyor.

Taburcu edilenlerden Yasemin Aslantaş, gazetecilere, depreme Hatay'daki evlerinde 2 çocuğuyla yakalandığını söyledi.

Oğlunun seslenmesi üzerine uyandığını ve depremi fark ettiğini dile getiren Aslantaş, şöyle konuştu:

"Bu sırada kızım başka odada uyuyordu. Ona seslendik ama uyanmadı. Daha sonra oğlumla koşup kızımı odadan çıkarttık. Bu sırada dolaplar devrildi. Bizim odanın kapı aralığına çocuklarımla sıkıştık. Bir saat o şekilde bekledik. Sürekli sallanıyorduk ve bulunduğumuz yerden kıpırdayamadık. Bir süre sonra deprem geçer gibi oldu. Bunun üzerine biz de merdivene yöneldik. Adımımızı attığımız anda yeniden deprem oldu. Dönüp yeniden kapı aralığına yöneldik. Birbirimize sarılarak çember olduk. Yakınlarımıza telefonla ulaşmaya çalıştık. Bütün dolaplarımız devrildiği için dar bir alanda kaldık, çıkamadık. Yardım istemek için bağırdık ama uzun süre kimseye sesimizi duyuramadık. Daha sonra vatandaşların yardımıyla bulunduğumuz yerden çıkmayı başardık."

18 yaşındaki Begüm Atalay da Hatay'daki evlerinde uyudukları sırada 7 yaşındaki kız kardeşinin "Deprem oluyor" diye bağırmasıyla uyandıklarını aktardı.

Tavandan beton parçalarının üzerlerine dökülmeye başladığını, depremin yaklaşık 2 dakika sürdüğünü anlatan Atalay, "Evden ayakkabı ve montlarımızı giyip dışarıya çıktık. Aşağıya inip saatlerce yağmurun altında bekledik. Yaralananlar yardım istiyordu. Bir arkadaşım hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Hatay'dan gelen ve tedavisi süren Ahmet Alaçay ise deprem sırasında evinden çıkmaya çalışırken yaralandığını belirtti.

Kendisini dışarı nasıl çıkardıklarını hatırlamadığını kaydeden Alaçay, "Depremde birçok yakınımı kaybettim. Allah böyle bir afeti ülkemize bir daha göstermesin." dedi.

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