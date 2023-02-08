Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan kişilerden 156'sı, TCG İskenderun gemisiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinden Mersin'e gönderildi.

TCG İskenderun gemisi, depremde yaralanan 156 kişi ve 43 refakatçiyle İskenderun Limanı'ndan hareket etti.

Mersin Limanı'na yanaşan gemideki yaralılar, asker, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslara taşındı.

Sağlık durumu ağır olan yaralılar kentteki hastanelere, hayati tehlikesi bulunmayanlar ise çevre illerdeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

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