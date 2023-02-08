Adana ve Mersin'de depremzedelere yönelik yardımlar sürüyor

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ADANA/MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Adana ve Mersin'den yardım malzemelerinin bölgeye gönderilmesine devam ediliyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından depremden etkilenen iller için yardım kampanyası düzenlendi.

Aladağ Millet Bahçesi Belediye Düğün Salonu'na getirilen yardım malzemeleri vatandaşlar tarafından paketlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, burada yaptığı konuşmada, herkesi yardımlaşmaya davet ederek, "Bizlere ulaştıracağınız battaniye, yorgan, yastık, kilim, çarşaf, çorap, kullanılmamış kıyafet yardımlarınızı zor durumdaki bölgelerimize teslim edeceğiz." dedi.

Feke Kaymakamlığı ve Feke Belediyesi de tarafından depremden etkilenen iller için yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda vatandaşlar, yeni ve ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı ve battaniye ile kömür, su, çay, şeker, bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemelerini Recep Çağlar Düğün Salonu'na getirdi.

Paketlenen malzemelerin kısa sürede deprem bölgelerine gönderileceği bildirildi.

- Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan battaniye, mont, soba ve temel yaşam malzemeleri 35 kamyonla Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'ye gönderildi.

Ayrıca, belediye tarafından deprem bölgelerine 31 kepçe ile 33 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuşması sırasında duygulanarak, asrın en büyük felaketiyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

İlçe halkının yardım kampanyasına büyük destek verdiğini kaydeden Tollu, "Halkımızın kadirşinaslığı karşısında duygulanmamak mümkün değil. İnsanlarımız akın akın deprem bölgesine yardım gönderiyor. Tüm vatandaşlarımızı yardıma davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çamlıyayla Belediyesi de yardım seferberliğine katılarak tarafından deprem bölgelerine araçlarla belediye personeli ve gönüllü vatandaşları ulaştırdı.

Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, yaptığı açıklamada, ilçe halkından bazılarının Malatya'da depremde hayatını kaybettiğini, bazılarının da enkaz altında olduğunu belirtti.

Ülke olarak olumlu haberler almayı umut ettiklerini aktaran Tepebağlı, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

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