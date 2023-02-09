Mersin'de takla atan otomobildeki depremzedelerden 2'si öldü, 3'ü yaralandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş'tan Mersin'e ulaşmaya çalışan depremzedelerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi hayatını kaybetti.

B.T'nin (57) idaresindeki 33 T 0079 plakalı otomobil, Adana-Tarsus yolu Doğan Tesisleri mevkisinde takla atarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki F.T. (82) ile İ.T'nin (97) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü B.T. ile İ.T. (53) ve H.T. (74) ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Araçta bulunan depremzedelerin Mersin'deki yakınlarının yanına gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktıkları öğrenildi.

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