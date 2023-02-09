Manisa'dan deprem bölgesine yardım götürürken kaza yapan 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Manisa'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götürürken bulundukları tırın Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a yardım malzemesi götüren ve sürücüsü belirlenemeyen 45 AHL 621 çekici plakalı tır, otoyolun Pozantı-Tarsus istikameti Çamalan bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yola devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Tırda yaralanan Kenan Ertek ve Sinan Karahan, ilk müdahalelerinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı.