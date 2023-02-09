Mersin'de uçuruma yuvarlanan pikabın sürücüsü öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde pikabın uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.



Mehmet Demir'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen pikap, Beydili Mahallesi girişinde buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Demir, ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Demir'in, Hatay'da depremde ölen akrabası Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.



Depremde yaşamını yitiren Yalçın'ın cenazesi de Mut ilçesindeki Lala Paşa Camisi'nde kılınan namazının ardından Seyit Salih Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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