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Hatay'da enkazdan kurtarılan hamile kadın bebeğini Mersin'de dünyaya getirdi

AA

Hatay'da enkazdan kurtarılan hamile kadın bebeğini Mersin'de dünyaya getirdi

MERSİN (AA) - "Asrın felaketi"nden Hatay'daki enkazdan yaralı kurtarılan hamile kadın askeri helikopterle sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı.

Defne ilçesindeki binanın enkazından çıkarılan 38 haftalık hamile olduğu öğrenilen Fidan Yıldız Sağaltıcı (29) askeri helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağaltıcı, tedavi gördüğü hastanede dün akşam bebeğini dünyaya getirdi.

Bebeğe, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden anneannesi "Gutnam Elif"in adı verildi.

Baba Orhan Sağaltıcı (40), gazetecilere, eşi ve bebeğiyle yeni bir hayata başlayacaklarını söyledi.

Evlerinin yıkıldığını ve enkazdan kendi çabalarıyla ilk anlarda çıktıklarını anlatan Sağaltıcı, "Depreme uyurken yakalandık. Neye uğradığımızı şaşırdık. İçimden bildiğim bütün duaları okudum. Eşim o ara çok korktu, kendisine destek olmaya çalıştım. Öyle bir sallantı yaşadık ki kelimelerin yetersiz kaldığı bir andı." diye konuştu.

Sağaltıcı, depremin ardından hamile olan eşinin bebeği hissetmemesi üzerine gittikleri hastanenin enkazıyla karşılaştıklarını belirtti.

Yetkililerin girişimleriyle askeri helikopterle Mersin'e getirildiklerini aktaran Sağaltıcı şöyle devam etti:

"Deprem ülkemize çok ağır kayıplar yaşattı, ağır bedeller ödendi. Yaraların sarılması açısından dertlere deva olan halkımızın eşi benzeri görülmemiştir. Bir aile dostumuzun askeriyeye durumumuzu iletmesiyle bize ulaşıldı. Devletimizin o anda bize yardım eli uzatması gerçekten takdire şayan bir hareketti. Umutlarımız tükenmişti. Devletimize sonsuz teşekkür ederim."

Değişik duygular içerisinde olduğunu anlatan Sağaltıcı bu üzüntüler içinde ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktoru Hüseyin Şimşek de bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini aktararak "Hastamız sağlıklı bir şekilde hastanemizde doğum yaptı. Bebek 3 bin 100 gram. Solunum sıkıntısı sebebiyle burnundan oksijen tedavisi alıyor. Şu an için durumu orta iyi seviyede. Bugün beslenmesine başlayacağız. Diğer tetkiklerini yapmaya devam ediyoruz." dedi.

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