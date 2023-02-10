Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Mersin'de defnedildi

MERSİN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3'ü aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren Aytaç Ela, eşi Ayşe ve kızları Beril Ela ile evde misafir olarak bulunan Aytaç Ela'nın bacanağı Eren Duman'ın cenazeleri, memleketleri Anamur'a getirildi.
Kızılaliler Mahallesi'nde düzenlenen törende, cenazeler kılınan namazların ardından mahalle mezarlığında defnedildi.