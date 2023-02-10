Mersin'de tedavi gören depremzede yaşadıklarını anlattı

MERSİN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralananların bazıları Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mersin'e kara, deniz ve hava yoluyla şu ana kadar deprem bölgesinden getirilen 8 bin 290 yaralıdan 5 bin 819'u, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Hatay'dan getirilen 37 yaşındaki Reşit Yıldırım, gazetecilere, yaşadığı 4 katlı binanın depremde yıkıldığını anlattı.

Enkazdan 17 saat sonra çıkarıldığını aktaran Yıldırım, "4 katlı binanın en üst katında 3 kişiydik. Yatak odasındaydım. Hemen cenin pozisyonu aldım, yaşam üçgeni kurmaya çalıştım ama bina o kadar çürük ki üstümüzde kalan beton o üçgeni korumaya bile mukavemet göstermedi. En üst katta olduğum için galiba biraz hayatta kalma şansım oldu. Benden çok daha uzun süre göçük altında kalanlar var." diye konuştu.

Yıldırım, sağlık çalışanlarının yaşanan süreçte önemli görev üstlendiğini belirtti.

Sağlıkçıların kendisine güç verdiğini ifade eden Yıldırım, "Tüm sağlık personelinin sürekli yüzleri gülüyor, büyük bir özverileri var. Çok yoruluyorlar, elleri titriyor ama o güler yüzleri hiç eksilmedi. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hatay'dan oğluna refakat etmeye gelen anne Nurten Yıldırım (61) da şu an hiçbir şey düşünemediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bitmiş her şey ama çok şükür çocuğum daha iyi. Aynı ildeydik, benim evim de yıkıldı ama bizimki bir nebze daha iyi durumdaydı. Çocuğum tamamen enkaz altındaydı. Annem ve babamı da benden sonra çıkartmışlar, şimdi onları arıyoruz. Yeğenimin eşi ve çocuğunu enkazdan yeni çıkarttılar, hayatlarını kaybetmişler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.