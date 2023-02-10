Gaziantep'te depremde hayatını kaybeden öğretmen kardeşlerin cenazeleri Mersin'de defnedildi

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MERSİN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden iki öğretmen kardeşin cenazeleri, Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren öğretmen Merve (30) ile Yasemin Kar (28) kardeşlerin naaşları, memleketleri Gülnar ilçesine getirildi.

İki öğretmenin cenazeleri, Şeyhömer Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze namazları sonrası mahalle mezarlığında defnedildi.

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